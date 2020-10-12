وفاء عبد السلام تكشف قصة توقف وعودة الواعظات من وزارة الأوقاف.. فيديو

وتابعت عبد السلام خلال حديثها مع قناة "دى إم سى"، بعد قرار وقف الواعظات خضع جميعهم إلى اختبارات لمدة عامين وانتقاء الواعظات الذين يخاطبون المرأة المصرية، لاختيار المناسب منهن فى العمل الدعوى ونشر الدين الوسطى.

وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ان الدور الذي تقوم به الواعظات في العمل الدعوي لا يقل بأي شكل من الأشكال عن دور الأئمة لافتا الى ان الواعظات نجحن في العمل الدعوي بشكل لم يكن متوقع .





وأضاف طايع في تصريح لـ "صدى البلد" أن وزارة الأوقاف اهتمت بالواعظات المعينات والمتطوعات اهتماما بالغا ، وعملت على تفعيل دورهن في مجال الدعوة بما لا يقل أهمية عن دور الأئمة والدعاة .





وقررت الوزارة إعداد بعض البرامج المتميزة للواعظات للإفادة من جهودهن الدعوية والمجتمعية على الوجه الأمثل في خدمة الدين والوطن .





وتابع: شك أن واعظات الأوقاف يقمن بمهمة جليلة ودور متميز , ويؤدين واجبهن الدعوي والوطني بكفاءة وتميز وتفان شديد ، وأداؤهن متميز ولهن جهد مبذول في مجال الدعوة وتبصير السيدات الفضليات الباحثات عن صحيح الدين بأمور دينهم وفق المنهج الوسطي الصحيح , سواء فيما يتصل بقضايا المرأة والأسرة ، أم فيما يتصل بجوانب التيسير والرحمة في الإسلام ، وكيفية التعامل مع القضايا الحياتية الملحة.



