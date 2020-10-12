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حوادث

ضبط ٣ أشقاء يتاجرون فى العملة الصعبة بقنا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
ضبط ٣ أشقاء يتاجرون
ضبط ٣ أشقاء يتاجرون فى العملة الصعبة بقنا
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يوسف رجب

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط ٣ أشقاء بمركز أبوتشت،  بمحافظة قنا، لقيامهم بالاتجار فى العمله الصعبة.


وكانت مباحث الأموال العامه بجنوب الصعيد بإشراف  اللواء عاصم الداهش، مدير الإدارة العامه و العميد صلاح أبوسحلى، مدير  فرع جنوب الصعيد، تلقت معلومات تفيد قيام على.ا.ع مدرس بمركز أبوتشت و شقيقيه أيمن ومنتصر "يعملان بدولة عربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية" دولار أمريكى" من خلال الثانى والثالث.


كما تبين أن نفس الشقيقين يحولان لشقيقهما المدرس على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج و توصيل الأموال لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته و القرى المجاورة مقابل عمولة مالية، و الإستفادة من فارق سعر العملة.


و تبين من فحص الأوراق والمعاملات، أن حجم تعاملاتهم المالية فى العملة بلغ ٢٠٠ ألف دولار، خلال عام واحد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد ضبط المتهم الأول، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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