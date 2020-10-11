16 شرطا للحصول على وحدة صناعية.. محافظة بني سويف تطرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة بياض العرب الصناعية.. وجهاز تنمية المشروعات يقدم التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات

- محافظة بني سويف تعلن طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة بياض العرب

- فتح باب الحجز لـ 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة

- يقدم جهاز تنمية المشروعات التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات

- 16 شرطا للحصول على وحدة صناعية





أعلنت محافظة بني سويف قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بطرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار.





تقرر فتح باب الحجز لوحدات المجمع الصناعي وعددها 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة موزعة بواقع (110) وحدات بمساحة 432 مترًا للوحدة الواحدة (بأبعاد 18م × 24م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 324م2) و(74 ) وحدة بمساحة 540 مترا (بأبعاد 18م × 30م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 432م2) و( 82 ) وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648 مترًا ،(بأبعاد 18م × 36م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 540م2)، وهذه الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنت ذات واجهات معمارية حديثة ومجهزة وسائل الأمان والإطفاء ومداخل تغذية مياه ومخارج للصرف الصحي ومدخل كهرباء جهد منخفض.





ويتم الطرح بنظام (الإيجار_ التمليك) وبقيمة إيجارية رمزية ، فيما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز،مع إمكانية التمويل البنكي للمشروع في ضوء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة وبحسب البروتوكولات الموقعة بين هيئة التنمية الصناعية وبنوك(الأهلي المصري،مصر، الأسكندرية ، التنمية الصناعية ، المصري لتنمية الصادرات ، قناة السويس ) .





كما يشمل المجمع منتجات وأنشطة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية، حيث تشمل منتجات القطاع الغذائي( تعبئة بقوليات أو أرز ، سكر، معجنات ومخبوزات، ملح طعام يودي مطحون ، مخللات خضروات وزيتون مائدة ، طحينة وحلاوة طحينة، صوصات متنوعة، فرز وتجهيز وتعبئة نباتات وأعشاب عطرية، حلوى جافة ،تعبئة عسل نحل،خضروات مجففة، مربات فاكهة وصلصة طماطم ).





فيما تشمل منتجات القطاع الهندسي ( أثاث خشبي ومعدني، مبردات مياه، مستلزمات طباعة وتغليف، لوحات إعلانية بأنواعها، طباعة ديجيتال، عبوات ورقية ، بكر شرائط بلاستيك ذاتية اللصق، وكشافات ولمبات ليد قدرات مختلفة، منتجات الكرتون من الأطباق والصناديق والأكواب، أجهزة كهربائية منزلية أوفندقية صغيرة"مراوح /غلايات/ موقد/ مجفف شعر"، وتكييف صحراوي وكاشفات دخان وكراسي وأسرة طبية ).





وفي القطاع الكيماوي ( المنتجات المكملة من مستلزمات الإنتاج ولعب الأطفال ، تعبئة المنظفات ومواد التلميع والنظافة،شعر بلاستيك لأدوات النظافة ، وأدوات مائدة بلاستيكية، براميل بلاستيك ، وصلات أكواع ومواسير وخراطيم بلاستيك للري ) ، بينما تشمل منتجات القطاع المعدني ( المسامير المعدنية بأنواعها المختلفة والأغطية المعدنية ومستلزمات الأثاث الخشبية من مقابض وكوالين ومفصلات )





وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالاشتراطات العامة والمبالغ المستحقة عند طلب الحجز والاشتراطات المالية :





الاشتراطات العامة :





-أن يكون طالب التخصيص قد يلغ السن القانونية (21عاما) ولا يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وأن يكون غير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين





-يشترط أن يتقدم المستثمر بطلب التخصيص شخصيا ولا يجوز توكيل أو تفويض الغير فى ذلك





-يلتزم طالب التخصيص بتقديم سجل تجارى (منشأه فردية – شركات)بحد أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخصيص





-يشترط أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح





-يشترط أن يكون المشروع مقدم على أحد أنشطة القطاع الصناعى المحدد بالكراسة





-أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانونى ، وتعتبر كافة المكاتبات والإخطارات المرسلة من الهيئة على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ، ويلتزم بأن يخطر الهيئة فورا عن أى تعديل أو تغيير فى عنوانه المبين بطلب التخصيص





-فى حالات الرغبة للتمليك بالتمويل البنكى من خلال أحد البنوك فيستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص





-الالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإشتراطات ذات الصلة بإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية





-فى حالة الإعتذار أو عدم إستيفاء أى شرط من شروط الإستمرار فى التخصيص يتم خصم 10%من مبلغ جدية الحجز





-فى كل الأحوال لا يرد ثمن كراسة الإشتراطات





-الإستهلاك الشهرى الخاص بالوحدة من (مياه – صرف – كهرباء – إلخ....)على حساب المستثمر وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر





-لا يجوز بأى حال من الأحوال إجراء أى تعديلات بالواجهة أو فى الجزء الخارجى المكشوف أو التغيير فى إرتفاعات الوحدة





-فى حالة الرغبة فى زيادة طاقات المرافق(مياه - صرف – كهرباء ) يلتزم المستثمر بتدبيرها على نفقته الخاصة والتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة المجمع





-يجب الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئىللمشروع طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والتى تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة بالأضافة إلى طرق التخلص من المخلفات البلدية والحد من الإنبعاثات والملوثات الغازية





-يسمح للمستثمر بالتقدم على أكثر من وحدة وبحد أقصى ثمانى وحدات ويكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة فى ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض وكذا فى ضوء إستراتيجية الهيئة ورؤيتها





-يحظر على المخصص له الوحدة ،أيا كانت طبيعته أو كيانه القانونى أو النظام القانونى الخاضع له إعتبار من وقت الموافقة على التخصيص التصرف فى الوحدة بأى وجه من الوجوه طوال فترة عقد الإيجار ولا يجوز فى حالة التمليك إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وتشغيل المصنع وبدء الإنتاج .





قرأ أيضا :









الإشتراطات المالية:





-الوحدات مطروحة بنظام الإيجار أو التمليك وبقيمة إيجارية رمزية 22.59 جنيه (22 جنيه و59قرشا)/المتر2/الشهر يتم تحصيلها بشكل ربع سنوى ويتم زيادتها بنسبة 10%سنويا من السنة الثانية للتعاقد





-يتم تحصيل مبلغ 7.5 جنيه (سبعة جنيهات ونصف) عن كل متر شهريا ويتم تحصيله بشكل ربع سنوى نظير أعمال الصيانة والخدمات بالمجمع (نظافة – صيانة – حراسة وأمن) ويتم زيادتها بنسبة 10% سنويا





-فى حالات التمليك وبعد الموافقة على الإتاحة يتم إستكمال مبلغ جدية الحجز ليصبح إجمالى قيمة ثمن الوحدة أو ليصبح ما يوازى 25%من إجمالى ثمنها وتقسيط نسبة ال 75%المتبقية على ثلاثة أقساط سنوية متساوية أو وفقا لشروط التمويل الميسرة من البنوك، كما يتم تحصيل قيمة وديعة على كل وحدة مملوكة نظير أعمال الخدمات والصيانة حين التعاقد





-تخصيص الأنشطة الخدمية بالمجمع من خلال مزادات على أن يحصل عليها المستثمر المتقدم بأعلى سعر وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (816) لسنة 2019 بشأن إعتماد دليل المبادئ التوجيهية لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.





-فى حالات الإيجار وحالة الموافقة على التخصيص يتم إعتبار مبلغ جدية الحجز كتأمين على الوحدات ويرد المبلغ فور إنتهاء عقد الإيجار أو رغبة المستثمر فى ترك الوحدة وذلك بعد خصم ما يكون على المستثمر من التزامات مالية أو قيمة أى إتلافات تمت بالوحدة





-مدة عقد الايجار محددة لفترة عشر سنوات قابلة للتجديد لمده خمس فترات اخري شريطة موافقة الطرفين طالما ان النشاط قائم وتم اثبات الجدية علي الوحدة ولا يوجد مخالفات تمت من قبل المستثمر





-في حالة الرغبة في التملك أثناء فترة سريان عقد الايجار يتم تقديم طلب كتابي بذلك ويتم البت في الطلب وفقا للقواعد والاجراءات المتبعه لدي الهيئة لذات الشأن في حينة وعلي ان يتم الالتزام بسداد القسط الاول + نسبة قيمة وديعة الخدمات والصيانة في موعد اقصاه شهر من تاريخ الموافقة علي الطلب وفقا للاليه والقواعد والاجراءات المتبعه لدي الهيئة في هذا الشأن









المبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز:-





ــــ سداد مبلغ 500جنيه (فقط خمسمائة جنيه) لا ترد ثمن كراسة الشروط (يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة)





ـــ سداد مبلغ 10.000جنيه(فقط عشرة آلاف جنيه)مقابل تأمين جدية حجز





ـــ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127)لدى بنك





الإسكندرية أو عن طريق الدفع الإلكترونى فى حالة التقديم من خلال موقع الخريطة الإستثمارية





ـــ يضاف 1% مصاريف تحصيل اإليكترونى فى حالات الحجز عن طريق الموقع الالكترونى للخريطة الاستثمارية





أسعار الوحدات





في حالات الإيجار:





ـــــ إجمالي القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة مساحة 432 متر مربع = 12 ألف و999 جنيه شاملة ( القيمة الإيجارية الشهرية 9759 جنيه + 3240 جنيه لأعمال الخدمات والصيانة الشهرية )





ـــ إجمالي القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة مساحة 540 متر مربع = 16 ألف و249 جنيه شاملة (القيمة الإيجارية الشهرية 12199جنيه + 4050 جنيه لأعمال الخدمات والصيانة الشهرية )





ـــــ إجمالي القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة مساحة 648 متر مربع= 19 ألف و499جنيه شاملة ( القيمة الإيجارية الشهرية 14639جنيه + 4860 جنيه لأعمال الخدمات والصيانة الشهرية )





وفي حالات التمليك يكون سعر المتر المربع 6777 جنيه ( فقط سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا)