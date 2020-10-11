AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. متحدث جيش الاحتلال يستفز عمرو دياب.. قصة خلاف السقا وتامر حسني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

حرص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على توجيه رسالة خاصة للمطرب عمرو دياب، والذي يوافق اليوم عيد ميلاده الـ59.

أكدت الفنانة سارة عادل التى قامت بتجسيد زوجة الشهيد منسي فى مسلسل "الاختيار" أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام على صدرها.

حل الفنان أحمد السقا، مساء  الجمعة، ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

حلت الفنانة منة فضالى ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية فيلم "زنزانة7".

شارك الفنان  أحمد خالد صالح متابعيه صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا  عبر حسابه على إنستجرام

أوشكت شركة الانتاج باراماونت على حسم اختيار الفنانة الاسرائيلية جال جادوت لتجسيد شخصية كليوباترا في فيلم جديد من اخراج باتي جنكينز.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. منة فضالي تشوق جمهورها لفيلم زنزانة 7

بعد قليل.. بث مباشر للفنانة منة فضالي في ضيافة صدى البلد

صدى البلد يكرم منة فضالي.. صور

منة فضالي: مسلسل مقابلة مع السيد آدم تسبب في استبعادى من فيلم ماكو

منة فضالي: هذا هو الفرق في التصوير بين سوريا ومصر

منة فضالي لـ صدى البلد: مسلسل حب عمرى الاقرب لي فى رمضان 2020

ترشيحاتنا

أحمد موسى يناشد لجنة الحكام بمراجعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

حرضوا على نشر الفوضى.. الكويت تسلم مصر 3 إرهابيين.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. حقيقة إصابة ساسي بكورونا.. وقرار جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

مفيش منافس.. تعليق قوي من أحمد موسى على مباراة الأهلي وبيراميدز

وكيل فرجاني ساسي يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا

قرار جديد من اللجنة الأولمبية بعد لجوء مرتضى منصور للقضاء الإداري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا

أيهما أجمل؟.. كندة علوش تخطف الأنظار بفستانين أنيقين على إنستجرام .. شاهد

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية