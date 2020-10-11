أخبار الفن.. متحدث جيش الاحتلال يستفز عمرو دياب.. قصة خلاف السقا وتامر حسني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:





حرص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على توجيه رسالة خاصة للمطرب عمرو دياب، والذي يوافق اليوم عيد ميلاده الـ59.





أكدت الفنانة سارة عادل التى قامت بتجسيد زوجة الشهيد منسي فى مسلسل "الاختيار" أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام على صدرها.





حل الفنان أحمد السقا، مساء الجمعة، ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.





حلت الفنانة منة فضالى ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية فيلم "زنزانة7".





شارك الفنان أحمد خالد صالح متابعيه صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا عبر حسابه على إنستجرام





أوشكت شركة الانتاج باراماونت على حسم اختيار الفنانة الاسرائيلية جال جادوت لتجسيد شخصية كليوباترا في فيلم جديد من اخراج باتي جنكينز.



