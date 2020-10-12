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بين الناس

سكان نزلة السمان يطالبون بإنشاء مكتب بريد.. صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن كريم محمد ، من سكان نزلة السمان بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على انشاء مكتب بريد .

وقال فى رسالته : نطالب نحن سكان سكان نزلة السمان بالهرم ، باستغلال  قطعة الارض الفضاء خلف الوحدة الصحية وعمل مكتب بريد شهر عقاري سجل مدني ، لتخيف العبء عن أهالى المنطقة .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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