سكان نزلة السمان يطالبون بإنشاء مكتب بريد.. صور

ناشد المواطن كريم محمد ، من سكان نزلة السمان بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على انشاء مكتب بريد .





وقال فى رسالته : نطالب نحن سكان سكان نزلة السمان بالهرم ، باستغلال قطعة الارض الفضاء خلف الوحدة الصحية وعمل مكتب بريد شهر عقاري سجل مدني ، لتخيف العبء عن أهالى المنطقة .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



