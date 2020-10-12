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توك شو

أخبار التوك شو.. وثائق مسربة تكشف دور هيلارى كلينتون وقطر فى دعم الإخوان.. صحفي عائد من الدوحة يرصد معاناة القطريين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقرير عن تورط هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مع قطر فى دعم تنظيم الإخوان الإرهابى آبان فترة الثورات العربية.

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس السيسي وجه رسالة خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، إلى قطر وتركيا أنه لا تصالح.

قال المحلل السياسي كايد عمر، أن الوضع المتدني للاقتصاد التركي يدفع أنقرة إلى خوض الحروب خارج أراضيها ونهب ثروات بعض الدول وبيع اسلحة لدول اخرى ، لإنقاذ ما يمكن انقاذه معتمدة على المرتزقة السوريين كما أشارت بعض وسائل الإعلام العالمية.

قال القنان أحمد الرافعي، من بطل مسلسل الاختيار، إنه لا يستطيع وصف مشهد وقوفه اليوم في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة أمام الرئيس السيسي لتكريمه، مشيرا إلى أنه ما زال غامرًا في السعادة.

كشف نبيل مصطفى، صحفي عائد من قطر، كواليس إطلاق الجماعة الإرهابية صحيفة العربي الجديد لاستهداف مصر والدول العربية.

كشف نبيل مصطفى، صحفي عائد من قطر، كواليس إطلاق الجماعة الإرهابية صحيفة العربي الجديد لاستهداف مصر والدول العربية.

عقب الإعلامي أحمد موسى، على مباراة الأهلي وبيراميدز، قائلا:" الاهلى بطل الدوري بلا منافس".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، عقد مؤتمرا انتخابيًا مع شباب وعائلات الدقي.

عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، كلمة النائب محمد أبو العينين، في المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي أُقيم مساء أمس، السبت، في إطار حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخوضها في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

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