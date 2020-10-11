سيد عبد الحفيظ: مباراة بيراميدز بروفة قوية لمواجهة الوداد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي كانت بروفة قوية للفريق قبل مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مدير الكرة إن الأهلي كان الأقرب إلى تحقيق الفوز، إلا أن التوفيق لم يكن حليف الفريق بعد إهدار ركلة الجزاء وتصدي القائم لفرصة أخرى لمجدي أفشة.
ووجه عبد الحفيظ التحية للاعبين على الروح والمستوى الذي قدموه خلال المباراة، رغم لعب الفريق بعشرة لاعبين من الدقيقة 40 بعد طرد عمرو السولية.
وأشاد بمستوى اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة اليوم، واصفًا إياهم بالكنز الذي تربى داخل جدران النادي ويحملون شخصية الأهلي.
وأكد مدير الكرة أن محمود كهربا سيخضع لاختبار طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة والاطمئنان على حالته، معربًا عن أمله فى لحاق اللاعب بمباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
ونوه عبد الحفيظ بأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تواصل معه للاطمئنان على الفريق قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الفريق المغربي.
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن الفريق أغلق ملف مباراة بيراميدز، وجاهز لمواجهة الوداد، والجميع على قلب رجل واحد لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مواجهة العودة بالقاهرة.