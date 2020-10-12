يوم ترفيهي لمرضى السرطان والأمراض المزمنة داخل حمام سباحة في المنيا.. شاهد

حاله من السعادة والبهجه رسمتها كنيسة أبسخيرون قليني بسمالوط شمال المنيا على مرضى السرطان والأمراض المزمنه لتنظيمها يومًا ترفيهيًا لهم ولمن تخطوا سن السبعين





نُظم اليوم الترفيهي تحت شعار لا تخف وخلاله قُسّم خدام كنيسة أبسخيرون قليني وعددهم 50 خادمًا إلى 5 مجموعات، تكون كل مجموعة مختصة بـ10 أفراد من كبار السن، وذلك تحت إشراف الأب الكاهن بيشوي رسمي، والقس سرابيون بيباوي، والدياكون فيكتور يوسف.





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تضمنت فقرات اليوم نزول كبار السن من الرجال والنساء حمام سباحة أحد الأندية التي انتقل إليها مسؤولي الكنيسة مع التقاط الصور لهم داخل حمام السباحة وكذلك خارجه





وقال متطوعو الكنيسه اننا نخدم ٢٢٠ شخصا بجميع المراحل العمرية، ونقوم بتدشين أنشطة توعوية وثقافية وترفيهية أبرزها زيارات للمرضى والمسنين وأطفال الشوارع وذوي الاحتيجات الخاصة.





وأشاروا إلى حرصهم على إقامة يوم ترفيهي للمسنين في حمام السباحة قائلين نحن من نصنع من المسنين مسنين والمعاقين معاقين وذلك من أكبر الأخطاء التى نرتكبها في حقهم، ولكن إذا تعاملنا مع المسنين كشباب وشجعناهم فذلك كفيل بإسعادهم وإحداث فارقًا كبيرًا فى نفوسهم، كما هو ظاهر فى الصور التي تم نشرها على صفحة الفريق.



