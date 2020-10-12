ارتفاع مبيعات سيارات «بي واي دي» إلى 45% في سبتمبر

كشفت بيانات أصدرتها شركة "بي واي دي" الصينية الرائدة في مجال تصنيع سيارات الطاقة الجديدة، عن انتعاش قوي في مبيعاتها خلال شهر سبتمبر الماضي.





وأكدت الشركة في ملف إلى بورصة "شنتشن"، أنها باعت ما يقرب من 19881 من سيارات الطاقة الجديدة الشهر الماضي، وذلك بزيادة 46.3% على أساس سنوي، وزيادة 30.1% في المائة على أساس شهري.





كما أن خلال هذه الفترة باعت "بي واي دي" 110941 من هذه السيارات ولكن بانخفاض نسبته 42.4% على أساس سنوي، ومع ذلك تقلصت نسبة التراجع من 49.1% من خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بفضل انتعاش سبتمبر.





وعلى رغم من تراجع المبيعات في سيارات الطاقة الجديدة إلا أن الشركة سجلت انتعاشًا في مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، وباعت 158034 سيارة تعمل بالبنزين، وذلك بزيادة قدرها 10.4% على أساس سنوي.





ومن المعروف أن سيارات الطاقة الجديدة، هي السيارات التي تعمل بالوقود الهجين والسيارات التي تعلم ببطاريات الوقود الليثيوم، والسيارات الكهرباء.