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توك شو

المعارضة مش عيب.. تنسيقية شباب الأحزاب: جميع الآراء المختلفة تنضم إلينا.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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قسم التوك شو
قالت أميرة صابر المرشحة لمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، إن تنسيقية شباب الاحزاب تضم كافة الأصوات متابعة: " المعارضة تقول رأيها داخلها بإحترام»، مؤكدة أن تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب مختفة الآراء  . 

وأضافت صابر في حوارها مع  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة  استضافت فيها أعضاء تنسيقية الأحزاب، أنها تنتمي إلى حزب معارض والمعارضة ليست "عيب" لأنها تعكس بالأساس مايصب في مصلحة الوطن والمواطن  من صوت مغاير  لان سيادة الصوت الواحد لا يدفعنا إلى الأمام.

وأكدت  المرشحة لمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن وجود دور للمعارضة في الحياة السياسية في مصر أمر ضروري جدا، قائلة "حتى يكون هناك تقدم ديمقراطي واقعي لابد ان يكون هناك صوتًا أخر ومساحة للحديث وطرح الرؤى بمنتهى الشفافية وبقدر كبير من الاحترام وهذا مافرضته التنسيقية من واقع الممارسة  داخلها   حيث  نتحدث في أمور كثيرة ونختلف باحترام. 

و صرحت أميرة  صابر أنها صوتت أكثر من مرة داخل التنسيقية بلا، مشددة على أنها لاتخشى من الاختلاف داخل التنسيقية قائلة " طول الوقت لدينا أوراق عمل داخل التنسيقية  في كافة الملفات المطروحة  وأنا أستطيع  طرح رؤيتي دون أن أخشى  شيء وبدون أن نخونا بعضنا قائلة " بقول رايي من غير ما تخوني ولا أخونك ولا اشتمك ولا تشتمني".
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