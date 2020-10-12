المعارضة مش عيب.. تنسيقية شباب الأحزاب: جميع الآراء المختلفة تنضم إلينا.. فيديو

قالت أميرة صابر المرشحة لمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، إن تنسيقية شباب الاحزاب تضم كافة الأصوات متابعة: " المعارضة تقول رأيها داخلها بإحترام»، مؤكدة أن تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب مختفة الآراء .





وأضافت صابر في حوارها مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة استضافت فيها أعضاء تنسيقية الأحزاب، أنها تنتمي إلى حزب معارض والمعارضة ليست "عيب" لأنها تعكس بالأساس مايصب في مصلحة الوطن والمواطن من صوت مغاير لان سيادة الصوت الواحد لا يدفعنا إلى الأمام.





المرشحة لمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن وجود دور للمعارضة في الحياة السياسية في مصر أمر ضروري جدا، قائلة "حتى يكون هناك تقدم ديمقراطي واقعي لابد ان يكون هناك صوتًا أخر ومساحة للحديث وطرح الرؤى بمنتهى الشفافية وبقدر كبير من الاحترام وهذا مافرضته التنسيقية من واقع الممارسة داخلها حيث نتحدث في أمور كثيرة ونختلف باحترام. وأكدت



