الرجاء المغربي: التتويج بالدوري طقوسه مختلفة عن مواجهة الزمالك.. ونسعى لتشريف الكرة العربية

هنأ سعيد وهبي، المتحدث الرسمي بإسم الرجاء المغربي ، جماهير الفريق بعد حصد الدوري بالفوز الصعب على الجيش الملكي.





وقال سعيد وهبي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج" الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة" صدى البلد"، : "كنا على بعد دقائق قليلة من خسارة الدوري المغربي، لكن عزيمة لاعبي الرجاء منحتنا فوزا مستحقا على الجيش والتتويج بلقب الدوري".





وأكمل: "كل مباراة ولها طقوسها الخاصة، الفوز بالدوري ليس له علاقة بمواجهة الزمالك ، الأبيض مرحب به في المغرب ونسعى لتقديم كرة مشرفة للكرة العربية".





وأتم: " تركيزنا الفترة الماضية على المسابقة المحلية والآن يبدأ التركيز على دوري الأبطال".



