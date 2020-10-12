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بين الناس

مستشفى الدندرة بقنا خالية من الأطباء.. والأهالي تستغيث

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن كريم عبد الصبور حامد حسين ، فى رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد " يتضرر فيها من عدم وجود اطباء بمستشفى دندرة مركز قنا محافظة قنا .
 
ويقول فى رسالته : نعانى نحن الاهالى بالقرية من عدم وجود الاطباء بالمستشفى فى كثير من الأوقات ، وهذا الامر يؤرقنا كثيرا حيث ان  القرية بها الكثير من المرضى وكبار السن  يترددوا كثيرا على المستشفى.
 
وناشد القارئ الدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة بحل المشكلة رافة باهالى القرية.

للتواصل مع الشاكى 
01005307195
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