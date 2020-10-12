مستشفى الدندرة بقنا خالية من الأطباء.. والأهالي تستغيث

أستغاث المواطن كريم عبد الصبور حامد حسين ، فى رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد " يتضرر فيها من عدم وجود اطباء بمستشفى دندرة مركز قنا محافظة قنا .

ويقول فى رسالته : نعانى نحن الاهالى بالقرية من عدم وجود الاطباء بالمستشفى فى كثير من الأوقات ، وهذا الامر يؤرقنا كثيرا حيث ان القرية بها الكثير من المرضى وكبار السن يترددوا كثيرا على المستشفى.

وناشد القارئ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحل المشكلة رافة باهالى القرية.





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