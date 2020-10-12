يترأس إدارتها خيرت الشاطر.. وثائق سرية لإنشاء مؤسسة إعلامية بـ 100 مليون دولار.. شاهد

كشف الإعلامي عمرو أديب عن الوثائق السرية لـ هيلاري كلينتون، والاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان وخيرت الشاطر بالتحديد لدفع 100 مليون دولار لإنشاء مؤسسة إعلامية تقودها الإخوان في المنطقة .
وأكدت الوثائق السرية أن خيرت الشاطر ذهب إلى الدوحة للحصول على التمويل القطري برعاية هيلاري كلينتون والإدارة الامريكية في هذا التوقيت.
وذكرت الرسائل المسربة أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".
كما تم استغلال الزيارة لبث تقرير باللغة العربية يعرض على الجزيرة لمدة 15 دقيقة، ويسلط الضوء على تعهد الإدارة الأمريكية تجاه المجتمعات المسلمة في العالم، بالإضافة إلى لقاء الطاولة المستديرة بين هيلاري كلينتون ووسائل الإعلام المحلية القطرية يركز على العلاقات الثنائية والبرامج المتبادلة بين إدارة أوباما والنظام الحاكم في قطر.
وتعود قضية كلينتون عندما كانت في منصب وزيرة الخارجية، حيث استخدمت بريدا إلكترونيا وخادما خاصين، بدل استخدام حساب حكومي يضمن السرية لعشرات آلاف الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وكشفت التحقيقات عن وجود رسائل تحتوي على معلومات مصنفة "سرية" عند إرسالها، حيث اتهمت كلينتون بالإهمال الشديد والاستهتار.
وترى كلينتون أن من بين أسباب خسارتها أمام ترامب في انتخابات 2016 هو فتح "اف بي اي" تحقيقا قبل أيام من الانتخابات.
وكشفت الرسائل البريدية، العديد من الخفايا والأسرار والمواقف المتقلبة للإدارة الأمريكية بشأن دعم حلفائها في المنطقة، فضلا عن الخطط التي تمت لإثارة الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكرت الرسائل المسربة أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".