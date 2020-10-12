AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يترأس إدارتها خيرت الشاطر.. وثائق سرية لإنشاء مؤسسة إعلامية بـ 100 مليون دولار.. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
وثائق سرية لإنشاء
وثائق سرية لإنشاء مؤسسة إعلامية اخوانية
Advertisements
قسم التوك شو
كشف الإعلامي عمرو أديب عن الوثائق السرية لـ هيلاري كلينتون، والاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان وخيرت الشاطر بالتحديد لدفع 100 مليون دولار لإنشاء مؤسسة إعلامية تقودها الإخوان في المنطقة .

وأكدت الوثائق السرية أن خيرت الشاطر ذهب إلى الدوحة للحصول على التمويل القطري برعاية هيلاري كلينتون والإدارة الامريكية في هذا التوقيت.

وذكرت الرسائل المسربة أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".

كما تم استغلال الزيارة لبث تقرير باللغة العربية يعرض على الجزيرة لمدة 15 دقيقة، ويسلط الضوء على تعهد الإدارة الأمريكية تجاه المجتمعات المسلمة في العالم، بالإضافة إلى لقاء الطاولة المستديرة بين هيلاري كلينتون ووسائل الإعلام المحلية القطرية يركز على العلاقات الثنائية والبرامج المتبادلة بين إدارة أوباما والنظام الحاكم في قطر.

وتعود قضية كلينتون عندما كانت في منصب وزيرة الخارجية، حيث استخدمت بريدا إلكترونيا وخادما خاصين، بدل استخدام حساب حكومي يضمن السرية لعشرات آلاف الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية.

وكشفت التحقيقات عن وجود رسائل تحتوي على معلومات مصنفة "سرية" عند إرسالها، حيث اتهمت كلينتون بالإهمال الشديد والاستهتار.

وترى كلينتون أن من بين أسباب خسارتها أمام ترامب في انتخابات 2016 هو فتح "اف بي اي" تحقيقا قبل أيام من الانتخابات.

وكشفت الرسائل البريدية، العديد من الخفايا والأسرار والمواقف المتقلبة للإدارة الأمريكية بشأن دعم حلفائها في المنطقة، فضلا عن الخطط التي تمت لإثارة الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت الرسائل المسربة أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسائل هيلاري كلينتون المسربة تفضح تواطؤ قطر والإخوان لإثارة الفوضى في المنطقة

رسائل كلينتون تفضح المستور.. الوزيرة السابقة تتعاون مع الدوحة لإثارة الفوضى بالمنطقة.. زيارات عديدة لـ قطر من أجل دعم الإخوان.. ونظام الحمدين يساهم في الإطاحة بـ القذافي وتمويل الإرهاب بليبيا

وثائق مسربة تكشف الدور الخبيث لـ كلينتون وقطر فى دعم الإخوان خلال 2011.. فيديو

رسائل كلينتون تكشف: علاقة مشبوهة بين قطر والإخوان.. وسعود الفيصل أهانها

بعد الوثائق المسربة لقطر وهيلاري كلينتون.. الباز: الإخوان كانوا هيسمحوا لأي حد يتدخل فى الشأن المصرى

عمرو أديب ساخرا: إيميلات هيلاري قالبة الدنيا والنت فاصل فى قناة الجزيرة

ترشيحاتنا

مرتضي منصور يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

تحرك عاجل للقوات الأمريكية على الأراضي السورية .. فيديو

يترأس إدارتها خيرت الشاطر.. وثائق سرية لإنشاء مؤسسة إعلامية بـ 100 مليون دولار.. شاهد

خطير جدا.. سحب دواء ميتفورمين لعلاج السكري من الأسواق

مفاجأة.. الصحة العالمية تطالب قادة العالم بعدم إغلاق البلاد لمواجهة كورونا

قرار جديد من اللجنة الأولمبية بعد لجوء مرتضى منصور للقضاء الإداري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. زوج يطعن زوجته على سريرها بالمستشفى بعد ولادة طفلهما مباشرة

جلسوا على رقبته.. اعتداء الشرطة الألمانية على شاب عربي بوحشية.. فيديو

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا