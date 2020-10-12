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منوعات

جلسوا على رقبته.. اعتداء الشرطة الألمانية على شاب عربي بوحشية.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
اعتداء على تونسي
اعتداء على تونسي
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اعتداء الشرطة الألمانية على مواطن تونسي، والضغط على رقبته في حالة شبيهة لمقتل جورج فلويد الأمريكي.

حاولت الشرطة الألمانية اعتقال مواطن تونسي مقيم في كريفيلد بالإجبار والتعنيف، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وطرحه أرضًا، في محاولات منه الإفلات من قبضتهم.
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وفي تلك اللحظات تدخلت شرطية، وجثت بركبتها على رقبته، في تكرار لمشهد قتل الأمريكي جورج فلويد الذي قام من أجله الرأي العام العالمي ولم يقعد، وانتشرت المظاهرات في كل مكان للمطالبة بحقه.

أصدرت شرطة كريفيلد بيانًا لتوضيح ملابسات الحادثة، فقد شب حريق هائل السبت الماضي في مبنى سكني بشارع بلومن، فيما حاولت الشرطة إجلاء سكانه فورًا وهما مواطنة ألمانية، ومواطن تونسي يبلغ من العمر 47 عامًا.

ووفقًا لبيان الشرطة فإن المواطن التونسي حاول الإفلات من الشرطة، وإيقاف عملية الإجلاء، مما دفع رجال الأمن لاستخدام القوة المفرطة ضده، وهو ما ندد به رواد مواقع التواصل.

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