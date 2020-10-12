بعد عيد ميلاده.. الجمهور يبحث عن عمرو دياب

تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عيد ميلاده.
ومن بداية عمرو دياب، تم اختيار أغنية "ميال" من ضمن أفضل خمسين أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من ٥ لغات في عام ١٩٨٩، وفي عام ٢٠١٤ حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز.
عمرو دياب هو المطرب العربى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وفي نفس العام حصل على ثالث أحسن مطرب في العالم، وتوالت نجاحاته حتى هذا الوقت، وفي عام ٢٠١٩ حصل على جائزة JOY Awards في السعودية.
وحصل الهضبة على جوائز عالمية عديدة خلال مشواره الفني، ويعد عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث سُجل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.