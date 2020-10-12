بعد عيد ميلاده.. الجمهور يبحث عن عمرو دياب

ومن بداية عمرو دياب، تم اختيار أغنية "ميال" من ضمن أفضل خمسين أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من ٥ لغات في عام ١٩٨٩، وفي عام ٢٠١٤ حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز.





عمرو دياب هو المطرب العربى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وفي نفس العام حصل على ثالث أحسن مطرب في العالم، وتوالت نجاحاته حتى هذا الوقت، وفي عام ٢٠١٩ حصل على جائزة JOY Awards في السعودية.



