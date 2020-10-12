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اقتصاد

الحكومة تبيع سندات خزانة بـ 8 مليارات جنيه لهذا السبب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تبيع وزارة المالية اليوم الإثنين الموافق 12-10-2020؛ سندات خزانة؛ لتدبير احتياجات الموازنة العامة .

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المقرر بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، إذ سيتم كل استحقاق منهما بـ 4 مليارات جنيه.

وباعت وزارة المالية أمس الأحد أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، ليتبقي طرحين اثنين  بقيمة 28 مليار جنيه احدهما بـ8 مليارات جنيه سيتم طرحها اليوم.

ويتبقي طرحا واحدا خلال الخميس المقبل بقيمة 20 مليار جنيه  لأجلي 182 و 364 يوما.

وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لللإقتراض من البنوك عبر آليات أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة؛ بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية .

واعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

وقالت الوزارة إنها  تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.


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