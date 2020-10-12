بدون مسكنات حيل سريعة للتخلص من الصداع





-اشرب الكثير من الماء واحصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا.

-حاولى الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ.

-مارسى الرياضة عندما تستطيع فعل ذلك.



-لا تفوت وجبات الطعام الرئيسية حتى لو كنت قد لا ترغب في تناول أي شيء.

-لا تنم أكثر من المعتاد لانه يمكن أن يزيد الصداع سوءًا.