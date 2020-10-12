بدون مسكنات حيل سريعة للتخلص من الصداع

يأتى الصداع من أكثر الآلام المزعجة التى تجعل الفرد يفقد السيطرة على تفكيره وأعصابه مما يتسبب له فى حدوث الكثير من الخسائر وتعطله وعدم القدرة على العمل أو المذاكرة أو حتى الاستمتاع بوقته.
أسباب الصداع
يعد الصداع فى حد ذاته ليس مرضا وانما يحدث نتيجة المعاناة من مشكلة صحية أخرى أو ارتكاب عادة خاطئة لذا فإذا اردنا علاج الصداع بشكل صحيح علينا معرفة أسباب الإصابة به.
وفقا لموقع "nhs" تعد أهم أسباب الصداع الأكثر انتشارا بين البشر، وهى نزلات برد أو الأنفلونزا والضغط العصبى ووجود مشاكل في النظر
وعدم تناول وجبات منتظمة أو شرب كمية كافية من السوائل .
حيل لتهدئة الصداع
على الجانب الأخر إذا كنت تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة إليك حيل سريعه للتخلص من الصداع وفقا لموقع "nhs".
-اشرب الكثير من الماء واحصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا.
-حاولى الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ.
-مارسى الرياضة عندما تستطيع فعل ذلك.
-لا تفوت وجبات الطعام الرئيسية حتى لو كنت قد لا ترغب في تناول أي شيء.
-لا تنم أكثر من المعتاد لانه يمكن أن يزيد الصداع سوءًا.
-لا تجهد عينيك لفترة طويلة مثل النظر إلى شاشة التليفزيون.