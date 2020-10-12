بسبب زيادة الوزن.. الجيش البريطاني يطرد عددا من الجنود

قرر الجيش البريطاني، طرد عدد من الجنود بسبب زيادة أوزانهم بطريقة مفرطة، كما أجرى للبعض الأخر عمليات شفط دهون.





ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الجيش طرد جندي، من أصل خمسة أفراد، من البحرية وسلاح الجو الملكي والجيش، تم طردهم بسبب أوزانهم بين عامي 2019 إلى 2020.





واضافت أنه تم إجراء عمليات شفط دهون لحوالي 8 آخرين بتكلفة تقدر من 2000 استرليني إلى 6000 استرليني.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصنيف حوالي 18 ألف فرد في الخدمة، أي واحد من أصل ثمانية، على أنهم يعانون من السمنة المفرطة في الجيش البريطاني.





كما كشفت الصحيفة عن وجود 737 حالة إصابة بمرض السكري (من النوع الثاني)، والذي يرتبط بزيادة الوزن المفرطة.







