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منوعات

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
عاملات مصنع
عاملات مصنع
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عزة عاطف
نشر موقع الأخبار الأيرلندية الشمالية بلفاست لايف سلسلة من الصور في عام 2016، تعكس حياة العمال القرن الماضي، لكن إحدى هذه الصور أثارت الضجة بشكل مرعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتوائها على شئ مخيف لا يوجد له تفسير علمي واضح.

يرجع عمر الصورة إلى عام 1900، وتظهر بها مجموعة من 10 شابات عاملات داخل مصنع للكتان يإيرلندا، وقد ارتدين جميعهن ملابس العمل. 

في لمحة، تمثل الصورة لقطة لما كانت عليه الحياة ذات يوم لهؤلاء الفتيات، لكن التدقيق عن قرب يكشف شيئًا أكثر رعبًا وإزعاجًا.

فعند النظر إلى الفتاة في الصف الثاني على أقصى يمين الصورة نجد يد قد ظهرت من العدم ووضعت على كتفها، فيما لا يبدو أن اليد ترجع إلى أي من الفتيات الوقفات في الصورة عاقدي الأذرع.

اعترف الموظفون في موقع Belfast Live بأنهم كانوا غافلين عن الطبيعة المخيفة للصورة عندما نشروا المجموعة مع بعضها، ففي الواقع، لم يتحقق هذا إلا بعد اتصال أحد أقارب الفتيات في الصورة بالموقع. 

وهي امرأة تدعى ليندا، حفيدة إحدى عاملات المصنع الاتي ظهرن في الصورة، كانت ليندا قد كتبت إلى بلفاست لايف للتعبير عن ابتهاجها لنشر صورة جدتها المدعوة «إلين دونيلي» في الصورة. 

ادعت ليندا أن الصورة الأصلية كانت لا تزال في حوزة والدها؛ وقد أطلقت عليها "صورة شبح العائلة"، نتيجة لظهور تلك اليد الغريبة الغير معروف مصدرها، والتي لم يكن بها أي تعديل منذ تم جمعها من ألبومات تاريخية.

أثارت الصورة المخيفة الرعب بين رواد مواقع التواصل، كتب أحد المستخدمين: "لقد كنت ذاهبًا إلى سريري في هذا الوقت المتأخرة من الليل، الآن بعد رؤية الصورة إن أتمكن من النوم".

وقد أكد الكثيرون أن الصورة حقيقية ولا تحمل أي تعديل ببرامج الفوتوشوب أو غيرها، فيما وصفه الآخرون بشرح أراد التقاط صورة تعيش للتاريخ.
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