AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أرض الفيروز.. جهاز تعمير سيناء: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
محسن سعيد، رئيس جهاز
محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء
Advertisements
إسراء صبري
قال محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن جهاز تعمير سيناء يتبع الجهاز المركزي للتعمير والذي يتبع وزارة الأسكان، معقبا: الجهاز المركزي للتعمير بيتكون من 11 جهازا منهم جهاز تعمير سيناء.

وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الجهاز منوط بتنفذ خطط الدولة في سيناءوبعض محافظات القناة، معقبا: بدأنا العمل في سيناء بعد استعادتها في حرب أكتوبر العظيم، تم إنشاء البنية التحتية الخاصة بكل مناطق ومدن جنوب وشمال سيناء.

وأكمل: الجهاز بيقوم بإنشاء الطرق الداخلية في المحافظة حيث بيتم توصيل الطرق بالوديان الخاصة بالقرى والتجمعات داخل الصحراء، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء إلى أهالي سيناء في الصحراء والتجمعات البدوية، وأيضا بناء منازل لبدو سيناء.

وتابع: هناك فرق واضح من حيث التنمية والتعمير في سيناء، معقبا: خلال السنوات الماضية التنمية والتطوير تضاعف، من أهم التطورات هي الشرايين التي ربطت سيناء بالوادي.

وأوضح، خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر تم افتتاح 6 طرق بمدينة العريش، بالإضافة إلى الطرق التي ستربط بينهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: حفر آلاف الآبار لتجميع مياه الأمطار بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية

محافظ جنوب سيناء: تنفيذ 242 منزلًا بدويًا و27 ملعبًا بمدن وأودية وقرى المحافظة

رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية في محافظة جنوب سيناء.. مدبولي يكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وزيادة ساعات العمل لاستيعاب المتقدمين

نائب محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير مدينة العريش

تطوير ميادين العريش .. محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الإسكان ورئيس جهاز التعمير

ترشيحاتنا

دعاء قبل الفجر بساعة يغفر كل ذنوبك ويكتب اسمك مع أهل الجنة

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

سوسن بدر تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

نبيل الحلفاوي.. تحية لرجال الأهلي عرضوا نفسهم للاصابات ولعبوا بشرف ولم يتهاونوا كما فعل غيرهم

معجزة لمرضى كورونا .. دراسة تكشف عن نوع فيتامين يحمي من فشل أعضاء الجسم

فيروس كورونا يقضي على 10000 فأر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم

رسالة مبكية من سيدة بعد وفاة والديها بسبب عدوى كورونا بفارق ساعات

تحدي الحكومة.. شاهد رقص ولعب في شوارع بريطانيا أثناء الحظر.. فيديو وصور