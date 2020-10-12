أرض الفيروز.. جهاز تعمير سيناء: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73.. فيديو

قال محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن جهاز تعمير سيناء يتبع الجهاز المركزي للتعمير والذي يتبع وزارة الأسكان، معقبا: الجهاز المركزي للتعمير بيتكون من 11 جهازا منهم جهاز تعمير سيناء.



وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الجهاز منوط بتنفذ خطط الدولة في سيناءوبعض محافظات القناة، معقبا: بدأنا العمل في سيناء بعد استعادتها في حرب أكتوبر العظيم، تم إنشاء البنية التحتية الخاصة بكل مناطق ومدن جنوب وشمال سيناء.



وأكمل: الجهاز بيقوم بإنشاء الطرق الداخلية في المحافظة حيث بيتم توصيل الطرق بالوديان الخاصة بالقرى والتجمعات داخل الصحراء، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء إلى أهالي سيناء في الصحراء والتجمعات البدوية، وأيضا بناء منازل لبدو سيناء.



وتابع: هناك فرق واضح من حيث التنمية والتعمير في سيناء، معقبا: خلال السنوات الماضية التنمية والتطوير تضاعف، من أهم التطورات هي الشرايين التي ربطت سيناء بالوادي.



وأوضح، خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر تم افتتاح 6 طرق بمدينة العريش، بالإضافة إلى الطرق التي ستربط بينهم.