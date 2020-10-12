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أخبار البلد

هاشتاج #لولا_الجيش_المصري يتصدر تويتر.. ومغردون: خير أجناد الأرض

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:17 ص
الجيش المصري
الجيش المصري
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #لولا_الجيش_المصري دعما للقوات المسلحة المصرية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#لولا_الجيش_المصري
لولا الجيش المصري لكان العالم اجمع مصيره الدمار
هكذا يعترف ترامب امام العالم بقوة وجساره وفداء
اعظم جيوش الارض ،،،الله يحفظ جيش مصر" و "‏إيميلات هيلاري كلينتون نستنتج منها وبما لا يدع مجالآ للشك أن " مصر والسعودية  " يد واحدة و هما نبض الأمة العربية وإذا سقطوا ستُدمر الأمة العربية ‎#لولا_الجيش_المصري ".

وقال أخرون" ‏‎#لولا_الجيش_المصري لتربع الإخوان على عرش ‎#مصر وجعلوها نقطة وصل بين إرهابيين سوريا وحماس وليبيا ‎#لولا_الجيش_المصري" و" ‏‎#لولا_الجيش_المصري مكانش هيبقي في مصر لان مصر باقية ببقاء جيشها خير اجناد الارض وجيشها من شعبها في رباط ليوم القيامة علشان كده كل مؤامرة ومحاولة لهدمها بتنكسر علي صخرتها الصلبة الخلاصة مصر لا ".


واضاف اخرون" ‏‎#لولا_الجيش_المصري كل يوم أول ما نصحي من النوم أول حاجة لازم نعملها نشكر ربنا علي نعمة الجنسية المصرية و نعمة وطننا الغالي مصر و نعمة جيشنا العظيم خير أجناد الأرض و ده مش تقليل من أي شعب بس دي نعمة ربنا فضلنا بيها و لازم نكون علي أد المسئولية و الحمل و نحافظ علي بلدنا مهما كانت" و" ‏‎#لولا_الجيش_المصري.. لما يطلع رئيس أمريكي ويعترف بإفشال خطتهم بواسطه الجيش المصري يبقي لازم رأسك تبقي في السما ". 
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