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توك شو

شاهد.. كيف تتلاعب أذربيجان بإسرائيل وإيران؟

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
كيف تتلاعب أذربيجان
كيف تتلاعب أذربيجان بإسرائيل وإيران
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قسم التوك شو
يمثل الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا حالة استثنائية جدا، حيث تدعم كل من إيران وإسرائيل العدوتان اللدودتان لبعض دولة أذربيجان.

وأوضح تقرير قناة الغد، أن أذربيجان، ذات الأغلبية الشيعية، تعد أحد أهم الدول التي تربطها علاقات قوية مع جارتها الجنوبية إيران، لكن المثير للدهشة هو مستوى العلاقات الجيدة التي تربط أذربيجان مع إسرائيل، الخصم التاريخي لإيران، حيث تقدم إسرائيل دعما عسكريا لباكو حليفة طهران.

وأضاف التقرير أن أذربيجان نجحت في خلق توازن دقيق للغاية بين المصالح والتهديدات، حيث تعتبر النخبة الأذرية اسميا من الشيعة، ولكنها علمانية من حيث الممارسة.

كما تحتفظ بعلاقات مع طهران لحماية رعاياها في إيران، بينما تعتمد على إسرائيل لمواجهة التهديدات الداخلية.

وترى أذربيجان أن روابطها  مع تل أبيب تساعد على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تحافظ على علاقتها بالولايات المتحدة للاحتماء من طموحات روسيا.

وأذربيجان أيضا مهارة في جمع حلفاء لا يجتمعون يساعدها في الحفاظ على مصالحها.


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