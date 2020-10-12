مختار نوح: تصريحات الرئيس السيسي وضعت نهاية للأقاويل والشائعات.. فيديو

وأضاف "كثيرون من أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين يحاولون التوصل لتسوية للعودة لمصر ولكني أخبرهم عن الطريق الذى أمامهم وهو التقدم للعدالة لانهم أخطأوا في حق وطن بالكامل".





ونون إلى أن الوضع بالنسبة للجماعة أصبح مزريا والجماعة تلفظ أنفاسها الاخيرة، مضيفا:" لا تصالح في جرائم خيانة الدول".