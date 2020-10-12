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مختار نوح: تصريحات الرئيس السيسي وضعت نهاية للأقاويل والشائعات.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:23 ص
مختار نوح، الخبير
مختار نوح، الخبير في الحركات الإرهابية
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إسراء صبري
قال مختار نوح، الخبير في الحركات الإرهابية، إن رسائل الرئيس السيسي أمس وضعت نهاية للكثير من الأوقاويل التي كانت تتردد سابقا: معقبا: حديث الرئيس يشمل موقف مصر تجاة المستمرين في منهج العداء والكيد لمصر من أجل إضعاف دورها الدولي.

وأكمل "نوح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الرئيس السيسي وضع قواعد واضحة للأقاويل الخاص بـ أمكانية التفاوض مع من هو مستمر في العداء والنيل من مصر، معقبا: الرئيس أكد على أن استمرار هؤلاء الكيده في النيل من مصر لن يكون هناك تصالح.

وتابع: بعد رسائل الرئيس السيسي أصبحت تلك الدول تعي تماما موقف مصر من جانبها، معقبا: الهدف من نشر أخبار التصالح والتعاون هو خداع الشعوب، مشددا على أن الصراع الحالي يتمثل في صراع البقاء من عدمه.

وأضاف "كثيرون من أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين يحاولون التوصل لتسوية للعودة لمصر ولكني أخبرهم عن الطريق الذى أمامهم وهو التقدم للعدالة لانهم أخطأوا في حق وطن بالكامل".

ونون إلى أن الوضع بالنسبة للجماعة أصبح مزريا والجماعة تلفظ أنفاسها الاخيرة، مضيفا:" لا تصالح في جرائم خيانة الدول".
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