مصرع طالب إثر انقلاب دراجته البخارية في سوهاج

لقي طالب مصرعه إثر انقلاب دراجته البخارية على الطريق العام بمركز البلينا في محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "حسام. م. ع."، 16 عامًا، طالب، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء انقلاب دراجة بخارية.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو "علي. م. ا"، 55 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق واصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ما أدى إلى وفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.



