مصرع طفل غرقًا بترعة مجاورة لمنزله في سوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا بالترعة المجاورة لمنزله بناحية الحلافى بمركز البلينا في سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمد. ع. ا. م"، 8 سنوات، تلميذ، ويقيم بناحية الحلافى دائرة المركز، ادعاء غرق.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "عاطف. ا. م. ع"، 55 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





وعقب وصول فريقًا من وحدة الإنقاذ النهري تم انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



