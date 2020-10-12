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رياضة

تامر النحاس يكشف تفاصيل أزمته مع شيكابالا: حصلت على مستحقاتي بعد 5 أعوام.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أشاد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، بأداء إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، قائلا: "مدرب صنايعي".

وتابع النحاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد "دخولي مجال وكالة اللاعبين كان قدر، والأمر بدأ بالصدفة عن طريق صديق كان يعمل في نفس المجال". 

وأضاف: "وكيل اللاعبين يعتبر عنصرًا أساسيًا من كرة القدم"، مشيرا إلى أنه حصل على حكم بشأن أزمته مع شيكابالا بعد مرور 5 أعوام من تقدمه بشكوى ضد اللاعب عام 2011. 

وأوضح أنه حصل على المبلغ المالي المستحق له ضمن إحدى صفقات انتقال شيكابالا، مازالت أزمة خناقة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الممثل أحمد فهمى تفرض نفسها على الشارع الكروى فى مصر.

ودخل الثنائى فى وصلة من تبادل الألفاظ النابية والسباب خلال تواجدهما فى فرح صديقهما الزمالكاوى أمير شاهين وهو ما أظهرته كاميرات الفيديوهات والتى كشف تشاجرهما معا قبل أن يتدخل عدد من الأفراد للسيطرة على الموقف.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، ولجأ أحمد فهمى إلى عمل العديد من المكالمات الهاتفية مع عدد من البرامج وواصل هجومه على شيكابالا وتأكيده خطأه ضده وضد جمهور النادي الأهلى بعدما أكد أن لاعب الزمالك " سب الأهلى وجماهيره.
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