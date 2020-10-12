تامر النحاس يكشف تفاصيل أزمته مع شيكابالا: حصلت على مستحقاتي بعد 5 أعوام.. فيديو

أشاد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، بأداء إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، قائلا: "مدرب صنايعي".

وتابع النحاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد "دخولي مجال وكالة اللاعبين كان قدر، والأمر بدأ بالصدفة عن طريق صديق كان يعمل في نفس المجال".





وأضاف: "وكيل اللاعبين يعتبر عنصرًا أساسيًا من كرة القدم"، مشيرا إلى أنه حصل على حكم بشأن أزمته مع شيكابالا بعد مرور 5 أعوام من تقدمه بشكوى ضد اللاعب عام 2011.



