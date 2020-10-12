AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم الأبحاث التي تثبت عكس ذلك.. ترامب يصفع العلم: أصبحت محصنا ضد كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:50 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له أمس، أنه اصبح "محصن" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الرغم من بعض الأبحاث التي تشير إلى إمكانية حدوث الإصابة التانية للمتعافي من كورونا. 

وقال ترامب في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يبدو أنني اصبحت محصن من الفيروس، يمكنني الأم الخروج من البيت الأبيض". 

وأضاف ترامب: "يبدو أنني محصن الأمن من كورونا، ربما لا لوقت طويل، أو قصير، أو ربما مدى الحياة، لا أحد يعرف". 

وكانت العديد من الأبحاث العلمية أكدت على عدم حصول الشخص المتعافي من فيروس كورونا على مناعة مدى الحياة ضد الفيروس. 

واعلن الرئيس الأمريكي اليوم الإثنين على تويتر عن حضور تجمع انتخابي مساء الغد، في أول ظهور رسمي ضمن الحملة الانتخابية منذ إصابته. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي.. هل ينفذ أردوغان أوامر ترامب؟

من الزواج غير الشرعي للطلاق المعلن.. هكذا خسر ترامب الجيش قبل الانتخابات.. مدى تأثير القوة العسكرية على حسم الوصول للبيت الأبيض.. والرئيس يهدي منافسه مفاتيح المكتب البيضاوي

ضد خصمه بايدن .. ترامب لن يفوز بالسباق الرئاسي إلا بشرط وحيد «تقرير»

ترامب: لقاح كورونا قد يكون متاحا خلال أسابيع

قبل ساعات من بدء المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن.. إليك أهم النقاط الساخنة التي ستشعل اللقاء.. وكورونا السلاح الرئيسي للمرشح الديمقراطي ضد الرئيس

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

طالبة تصاب بآلام الولادة أثناء أداء امتحان مصيري.. ورد فعلها لا يصدق

دعاء الأرق.. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون

شاهد.. تسريبات مشبوهة.. بريد هيلاري كلينتون الصندوق الأسود لعلاقة الإخوان وقطر

تقديرا لأمانته.. الكنيسة تتقدم بالشكر لـ أمين شرطة أعاد مبلغا من المال وأوراقا خاصة

الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يبدع ويتألق رغم النقص العددي في 75 دقيقة

دفن حيًا.. كلب يخرج من القبر بأعجوبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كبر سنه.. مريض يقهر فيروس كورونا بعد تعافيه من سرطان الدم

طالبة تصاب بآلام الولادة أثناء أداء امتحان مصيري.. ورد فعلها لا يصدق

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم