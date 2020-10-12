رغم الأبحاث التي تثبت عكس ذلك.. ترامب يصفع العلم: أصبحت محصنا ضد كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له أمس، أنه اصبح "محصن" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الرغم من بعض الأبحاث التي تشير إلى إمكانية حدوث الإصابة التانية للمتعافي من كورونا.





وقال ترامب في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يبدو أنني اصبحت محصن من الفيروس، يمكنني الأم الخروج من البيت الأبيض".





وأضاف ترامب: "يبدو أنني محصن الأمن من كورونا، ربما لا لوقت طويل، أو قصير، أو ربما مدى الحياة، لا أحد يعرف".





وكانت العديد من الأبحاث العلمية أكدت على عدم حصول الشخص المتعافي من فيروس كورونا على مناعة مدى الحياة ضد الفيروس.



