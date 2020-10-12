تأكد من وجود هذه اللائحة في سيارتك



وفي هذا التقرير نقدم لكم لائحة يجب الألتزام بها من أجل المحافظة على السيارة:



الفرامل:

تعتبر الفرامل من أهم الامور التي يجب متابعتها بشكل مستمر فإي عطل في نظام فرامل قد يؤدي إلى عواقب مميتة ، لذلك يجب تفقد سائل الفرامل بشكل مستمر وتغييره كل سنتين .



الإطارات:

من أهم الاجزاء في سيارتك أن أي عيب فيها قد يؤدي إلى انزلاق مفاجئ ، ولذلك يجب مراقبة كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة أو تآكل الإطارات.



سائل التبريد للردياتير:

يجب استخام سائل التبريد للردياتير الذي يعمل على تبريد المحرك ، كما يمنع حدوث تجمد في نظام التبريد ، كما يحفظه من التآكل والصدأ، كما ينبغي مراقبة منسوب هذا السائل بشكل يومي وإضافته عند الحاجة.



فلتر الوقود:

يعمل فلتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب ، وبالتي يبقى مجرى الوقود بعيد عن الانسداد ، لابد من استبدال هذا الفلتر بعد قطع مسافة 39 ألف كيلو متر ، أو بعد مرور عامين أيهما قبل.





يجد بعض السائقين الكثير من الصعوبات في موضوع صيانة السيارات، فهذا الأمر يتطلب الكثير من الدقة والجهد والنفقات إلا أن الموضوع ليس بذلك التعقيد.