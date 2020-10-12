تأكد من وجود هذه اللائحة في سيارتك

يجد بعض السائقين الكثير من الصعوبات في موضوع صيانة السيارات، فهذا الأمر يتطلب الكثير من الدقة والجهد والنفقات إلا أن الموضوع ليس بذلك التعقيد.
وفي هذا التقرير نقدم لكم لائحة يجب الألتزام بها من أجل المحافظة على السيارة:
الفرامل:
تعتبر الفرامل من أهم الامور التي يجب متابعتها بشكل مستمر فإي عطل في نظام فرامل قد يؤدي إلى عواقب مميتة ، لذلك يجب تفقد سائل الفرامل بشكل مستمر وتغييره كل سنتين .
الإطارات:
من أهم الاجزاء في سيارتك أن أي عيب فيها قد يؤدي إلى انزلاق مفاجئ ، ولذلك يجب مراقبة كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة أو تآكل الإطارات.
سائل التبريد للردياتير:
يجب استخام سائل التبريد للردياتير الذي يعمل على تبريد المحرك ، كما يمنع حدوث تجمد في نظام التبريد ، كما يحفظه من التآكل والصدأ، كما ينبغي مراقبة منسوب هذا السائل بشكل يومي وإضافته عند الحاجة.
فلتر الوقود:
يعمل فلتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب ، وبالتي يبقى مجرى الوقود بعيد عن الانسداد ، لابد من استبدال هذا الفلتر بعد قطع مسافة 39 ألف كيلو متر ، أو بعد مرور عامين أيهما قبل.
وفي هذا التقرير نقدم لكم لائحة يجب الألتزام بها من أجل المحافظة على السيارة:
الفرامل:
تعتبر الفرامل من أهم الامور التي يجب متابعتها بشكل مستمر فإي عطل في نظام فرامل قد يؤدي إلى عواقب مميتة ، لذلك يجب تفقد سائل الفرامل بشكل مستمر وتغييره كل سنتين .
الإطارات:
من أهم الاجزاء في سيارتك أن أي عيب فيها قد يؤدي إلى انزلاق مفاجئ ، ولذلك يجب مراقبة كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة أو تآكل الإطارات.
سائل التبريد للردياتير:
يجب استخام سائل التبريد للردياتير الذي يعمل على تبريد المحرك ، كما يمنع حدوث تجمد في نظام التبريد ، كما يحفظه من التآكل والصدأ، كما ينبغي مراقبة منسوب هذا السائل بشكل يومي وإضافته عند الحاجة.
فلتر الوقود:
يعمل فلتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب ، وبالتي يبقى مجرى الوقود بعيد عن الانسداد ، لابد من استبدال هذا الفلتر بعد قطع مسافة 39 ألف كيلو متر ، أو بعد مرور عامين أيهما قبل.