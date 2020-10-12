AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إرهابيون يقتلون 5 أشخاص ويحاصرون قرية وسط مالي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
إرهابيون يقتلون 5
إرهابيون يقتلون 5 أشخاص ويحاصرون قرية وسط مالي
Advertisements
ذكرت صحفية "مالي أكتياليتي" أن خمسة من سكان قرية في وسط مالي قُتلوا على يد إرهابيين يحاصرون المنطقة.

وأضافت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن المنطقة شهدت يوم الثلاثاء الماضي عملية خطف لعشرين شخص خلال سوق أسبوعي وسط البلاد، ولا يزال تسعة منهم رهن الاحتجاز لدى المجموعة الإرهابية التي تحاصر المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس القرية بخاري كوليبالي قوله إن القرية معزولة عن البلاد بسبب الإرهابيين الذين أغلقوا جميع طرق الوصول إليها.

وأضاف كوليبالي أن سبب مقتل الأشخاص الخمسة هو محاولتهم الدخول إلى هناك، فتعرضوا لكمين، قُتل فيه خمسة أشخاص، وأُصيب 15 آخرون.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

دعاء سيد الاستغفار.. وفضل المداومة عليه يوميا

تحليل DNA كشف الحقيقة.. التوصل إلى قاتل امرأة مسنة بعد مصرعها بـ10 أعوام

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 -10- 2020 والقنوات الناقلة

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم

هواتف آيفون ليست آمنة كما تتصور.. عشرات الثغرات تهددها

بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز.. وائل جمعة: المارد الأحمر مثال للعب بنزاهة وشرف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

شاب صعيدي يثير الجدل بالارتباط بكلبة.. في تحدي للنظرة الدونية للمرأة.. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة