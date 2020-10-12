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رياضة

نادي أسوان يجدد الثقة في المدير الفني كشري وجهازه المعاون

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
نادي أسوان يجدد الثقة
نادي أسوان يجدد الثقة في المدير الفني كشري وجهازه المعاون
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أ ش أ
جدد مجلس إدارة نادي أسوان الثقة في المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الكابتن أحمد عبد المنعم كشري وجهازه المعاون للموسم القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي أسوان مساء اليوم الأحد، برئاسة أحمد سليمان، وبحضور مجدي سبالك نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة، ومصطفى أمين المشرف العام على الكرة، والجهاز الفني لفريق كرة القدم برئاسة الكابتن أحمد كشري.
وشهد الاجتماع مناقشة ملفات تقييم الموسم الكروي الحالي والذي ضمن خلاله الفريق البقاء في الدوري، كما بحث الاجتماع الاستعدادات للموسم الجديد.
كما ناقش المجلس النظر في اقتراح تعديل عقد المدير الفني بما يتناسب مع عقود المديرين الفنيين بالدوري الممتاز، وتم استعراض خطة تدبير مستحقات اللاعبين والجهاز الفني ومكافأة الفوز والبقاء في الدوري التي أعلنها الجهاز الفني بعد الفوز على حرس الحدود.

وأعلن مجلس الإدارة الاتفاق على تدعيم الفريق بعناصر جديدة من اللاعبين تعوض اللاعبين الذين انتهت عقودهم وإعاراتهم، والبحث عن دعم المراكز الشاغرة التي يعاني الفريق من نقص عناصرها.

وناقش الاجتماع كذلك العروض المقدمة رسميًا من بعض الأندية لعدد من عناصر الفريق الأول بما يحقق أقصى استفادة مادية لنادي أسوان لتدبير مستحقات اللاعبين والجهاز ومعسكر إعداد الموسم الجديد.

واختتم الاجتماع بالتوصية بضرورة مشاركة اللاعبين والناشئين -الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة- في مباريات الدوري المتبقية.
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