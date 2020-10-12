AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| الجمهور يبحث عن عمرو دياب ويطارد رضا البحراوي .. نبيل الحلفاوي: تحية لرجال الأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


تصدرت الفنانة سوسن بدر، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صور لها بالزي الفرعوني.


حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشره صورة نادرة له  خلال فترة الطفولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


تصدر الفنان رضا البحراوي، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول عدد من أغانيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


علق الفنان  نبيل الحلفاوي على أداء لاعبي الأهلي أمام فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهم في اطار بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 


تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عيد ميلاده.

ومن بداية عمرو دياب، تم اختيار أغنية "ميال" من ضمن أفضل خمسين أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من ٥ لغات في عام ١٩٨٩، وفي عام ٢٠١٤ حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سيلفي الأطفال.. عمرو دياب يتصدر تويتر

بعد ظهوره مع دينا الشربيني.. الجمهور يطارد عمرو دياب

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

عمرو دياب تريند "تويتر" لهذا السبب

ترشيحاتنا

طرق علاج قرحة المعدة.. ومتى تلجأ للجراحة؟

حمو بيكا ينصح عمر كمال بالزواج

شدوا حيلكم انتم بقى.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم

سوسن بدر تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

حمد بن جاسم يطلب من هيلاري كلينتون استثمار قطر في صندوق الاستثمار المصري الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

شاب صعيدي يثير الجدل بالارتباط بكلبة.. في تحدي للنظرة الدونية للمرأة.. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة