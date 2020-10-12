أخبار الفن| الجمهور يبحث عن عمرو دياب ويطارد رضا البحراوي .. نبيل الحلفاوي: تحية لرجال الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:









تصدرت الفنانة سوسن بدر، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صور لها بالزي الفرعوني.









حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشره صورة نادرة له خلال فترة الطفولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









تصدر الفنان رضا البحراوي، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول عدد من أغانيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء لاعبي الأهلي أمام فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهم في اطار بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.









تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عيد ميلاده.

ومن بداية عمرو دياب، تم اختيار أغنية "ميال" من ضمن أفضل خمسين أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من ٥ لغات في عام ١٩٨٩، وفي عام ٢٠١٤ حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز.



