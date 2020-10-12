مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 -10- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، الموافق 12 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين ، 12 أكتوبر 2020، على النحو التالي:



مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم





غانا ضد قطر- الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 1





الإمارات ضد أوزباكستان- الساعة 5:30 على قناة الشارقة الرياضية





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم





نادى مصر ضد الانتاج الحربى- الساعة 3:00 على قناة أون تايم سبورت





الاتحاد السكندرى ضد المصرى البورسعيدى- الساعة 3:00 على قناة أون تايم سبورت





حرس الحدود ضد الزمالك- الساعة 8:00 على قناة أون تايم سبورت







