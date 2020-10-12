مصر للطيران تسير اليوم 33 رحلة جوية تقل على متنها 3200 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأثنين، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3200 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من،باريس، لندن، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، أبوظبي، و٣ رحلات إلى دبي، بالاضافة إلي رحلتين جويتين إلي كل من اسطنبول، الدمام، الرياض، و ٨ رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٢٠٠راكب.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.