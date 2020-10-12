مصر للطيران تسير اليوم 33 رحلة جوية تقل على متنها 3200 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأثنين، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 320‪0 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من،باريس، لندن، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، أبوظبي، و٣ رحلات إلى دبي، بالاضافة إلي رحلتين جويتين إلي كل من اسطنبول، الدمام، الرياض، و ٨ رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٢٠٠راكب.



