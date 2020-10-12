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منوعات

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
شاب ينتقم من حبيبته
شاب ينتقم من حبيبته السابقة بـ إعلان ساخر على فيسبوك
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هدير علاء
لجأ شاب أسترالي إلى فكرة مفاجئة للانتقام من حبيبته بعد انفصالهما وانتهاء علاقتهما بصورة سيئة، حيث قرر التنفيس عن المشاعر السلبية التي يكنها لحبيبته السابقة من خلال منشور ساخر قام بمشاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المنشور الخاص بهذا الشاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان عبارة عن إعلان نُشر على "جروب" على "فيسبوك" متخصص في بيع وشراء ومبادلة مختلف الأغراض والمتعلقات.


وذكر في الإعلان أنه يرغب في بيع حقيبة يد مملوكة لحبيبته السابقة، مشيرًا إلى أن الحقيبة عبارة عن نسخة مقلدة من ماركة عالمية شهيرة لحقائب اليد والأحذية الفاخرة، وعرضها للبيع مقابل 20 دولارًا فقط، ولم يكتف بذلك حيث سرد في الإعلان أوجه التشابه بين حبيبته السابقة وبين الحقيبة المقلدة.

وجاء في نص الإعلان أنه يرغب في بيع حقيبة حبيبته السابقة المقلدة، مضيفًا أن الحقيبة تتناسب مع شخصية الفتاة تمامًا من ناحية أنها "زائفة".

واستطرد قائلًا إنه عند النظرة الأولى سواء للحقيبة أو لحبيبته السابقة، فإن كل منهما تبدو مبهرة وأصلية، لكن بمجرد النظر عن كثب يبدو واضحًا وجود صفات "غير لطيفة" على الإطلاق، بالإضافة إلى "رائحة غريبة"، بحسب وصفه؛ وأوضح كذلك أنه لا يقصد بقوله "رائحة غريبة" الإشارة إلى الحقيبة، فرائحتها رائعة.


ووصف الحقيبة بكونها "خاوية" تمامًا مثل "روح حبيبته السابقة"، وأنه بصرف النظر عن مدى رغبته في أن تكون حقيقية، فإنها ليست سوى مجرد "تقليد رخيص".

ولاقى المنشور انتشارًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في أعقاب ذلك، وأثار حالة من الجدل بين الرواد، حيث وصف البعض حيلته الانتقامية بالذكية وغير التقليدية، في حين انتقد آخرون إهانته لحبيبته السابقة علنًا بمثل هذه الطريقة، وعلق أحد الرواد قائلًا إن سماته هو الآخر لا تختلف كثيرًا عن مواصفات الحقيبة.
بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد
بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد
بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد
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