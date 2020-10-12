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فن

حمو بيكا ينصح عمر كمال بالزواج

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
عمر كمال وحمو بيكا
عمر كمال وحمو بيكا
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مصطفى كرم
نشر المطرب الشعبي عمر كمال فيديو جديد له مع حمو بيكا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو ينصح عمر كمال بالزواج في الفترة الحاليه قائلا "الجواز ده زي العسل".

على الجانب الآخر، قال عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات.. وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.



وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".
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