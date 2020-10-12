هاشتاج #أهلاوي_وعلى_أفريقيا_ناوي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اهلاوي_وعلى_افريقيا_ناوي
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي ان شاء الله افريقيا أهلاوية" و "التاسعة يا هلي يا كل اهلي #اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي".
وقال أخرون "كل الدعم لأبطال الدوري كل الدعم لرجالة الاهلي انتوا قدها باذن الله وهتعملوها يا ابطال" و "أهلاوي أنا والفخر ليا أنا نادي القرن في القاره هو ناديا واعيش واموت ديمن عشانه وهو فوق ديمن مكانه ".
وأضاف آخرون "بيتسو موسيمانى كلنا ثقه فيك افريقيا والحلم يابطل #اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي " و" الوقت وقت دعم مافيش حجج ماتقلش اصابات ماتقلش لاعب وحش ولاعب حلو دا وقت دعم للفريق ولمجاس الاداره كل الدعم 11 راجل في الملعب #اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي ".