هاشتاج #أهلاوي_وعلى_أفريقيا_ناوي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اهلاوي_وعلى_افريقيا_ناوي





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي ان شاء الله افريقيا أهلاوية" و "‏التاسعة يا هلي يا كل اهلي ‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي".





وقال أخرون "‏كل الدعم لأبطال الدوري كل الدعم لرجالة الاهلي انتوا قدها باذن الله وهتعملوها يا ابطال" و "‏أهلاوي أنا والفخر ليا أنا نادي القرن في القاره هو ناديا واعيش واموت ديمن عشانه وهو فوق ديمن مكانه ".







