AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج #أهلاوي_وعلى_أفريقيا_ناوي يتصدر تويتر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:49 ص
الأهلي
الأهلي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اهلاوي_وعلى_افريقيا_ناوي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي ان شاء الله افريقيا أهلاوية" و "‏التاسعة يا هلي  يا كل اهلي ‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي".

وقال أخرون "‏كل الدعم لأبطال الدوري  كل الدعم لرجالة الاهلي  انتوا قدها باذن الله وهتعملوها يا ابطال" و "‏أهلاوي أنا والفخر ليا أنا نادي القرن في القاره هو ناديا واعيش واموت ديمن عشانه وهو فوق ديمن مكانه  ".


وأضاف آخرون "‏بيتسو موسيمانى كلنا ثقه فيك  افريقيا والحلم يابطل ‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي " و" ‏الوقت وقت دعم مافيش حجج ماتقلش اصابات ماتقلش لاعب وحش ولاعب حلو دا وقت دعم للفريق ولمجاس الاداره كل الدعم 11 راجل في الملعب ‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي ". 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج #الأهلاوية_معاك_يامؤمن يتصدر تويتر ومغردون: عاهدناك قويا

الزمالك ملك أفريقيا هاشتاج يتصدر تويتر

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

علّم علينا بخماسية وهو مع صن داونز.. تامر أمين عن تعاقد الأهلي مع موسيماني

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أشكر لاعبي الأهلي على أدائهم النزيه أمام بيراميدز ‏

نادي أسوان يجدد الثقة في المدير الفني كشري وجهازه المعاون

مواطنة تكشف تفاصيل تجسس شركة كاميرات عليها داخل منزلها بطريقة احترافية

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الاثنين للوجه القبلي والبحرى

حمدي فتحي يوجه رسالة لـ قفشة بعد انتهاء مباراة بيراميدز

أحمد بلال: الأهلي لعب أمام بيراميدز بنزاهة وجيرالدو لازم يمشي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

شاب صعيدي يثير الجدل بالارتباط بكلبة.. في تحدي للنظرة الدونية للمرأة.. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة