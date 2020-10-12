كلام نهائي | وزير التعليم يحسم جدل تنسيق طلاب الدبلومة الامريكية .. ويؤكد: السوشيال ميديا تصنع المشاكل من لا شئ

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة توضيحية نهائية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الامريكية.

حيث أعلن وزير التربية والتعليم التوصيات التي تم التوافق عليه مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بشأن طلاب الدبلومة الامريكية في مصر بما في ذلك موضوع ال science في ACT I ، لافتًا إلى أن هذه التوصيات تتضمن ما يلي:

- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الادبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الانجليزية وعددهم اثنان بالاضافة لإختبار الرياضيات فقط

-عند رغبة الطالب في دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار العلوم الخاص بإختبارات ACT إلى ما سبق.





-يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو ما يعادل اختبار SATII .

-لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار العلوم الخاص بإختبارات ACT .









-يمكن للطالب الاختيار بين اختبار ACT أو SAT ويمكنه أيضا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو SATII .





- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين ، دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي لـلمحاولات ، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولاتمن الاخبارين في آن واحد.





- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار SATII ، كما يمكنه اختبار SAT مع Subject Test الخاص بإختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.





- اختبارات ACT و Subject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة الـ Bonus Matchingعلى الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test







