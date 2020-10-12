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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. وائل جمعة: المارد الأحمر مثال للعب بنزاهة وشرف وأحمد فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: كل التحية والاحترام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


علق الكابتن وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء لاعبي الأهلي أمام فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهم في اطار بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وكتب وائل جمعة عبر تويتر قائلا "‏‏‏الاهلي ومثال اخر للعب بنزاهه وشرف وبدون حسابات بالرغم من مخاوف اصابه اللاعبين الاساسين قبل مباره مصيريه في غياب بعض اللاعبين  ،،،،يارب نتعلم". 


علق محمد هاني لاعب النادي الاهلي على تعادل الأهلي أمام فريق بيراميدز امس في المباراة التي أقيمت لبن الف يقين في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد هاني مجموعة من الصور من لقاء بيراميدز وعلق قائلا " كل التركيز في بطولة أفريقيا".



وجه نبيل الحلفاوي رسالة لنادي الزمالك الذي ينافس على الوصيف، بعد تعادل النادي الأهلي مع فريق بيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ضيعنالكم من بيراميدز نقطتين واحنا ب 10 لاعبين.. شدوا حيلكم انتم بقى". 


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فتحي، بعد أداءه الجيدة مع النادي الاهلي في مباراة امس امام فريق بيراميدز الذي يستنقل اليه في الفترة المقبلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كلمة حق لازم تتقال أحمد فتحي لاعب راجل " و "‏قاتل بكل ما اوتي من قوة علشان يحرم بيراميدز فريقه الجديد ويحرم نفسه من المشاركه ف افريقياا !!احمد فتحي النهارده دافع عن تيشرت الاهلي مقابل مستقبله علشان يبقي ادي الاهلي ١٢ سنة من عمره ! ١٢ سنة كلهم رجوله وتفاني واخلاص و بطولات !🦾".و" ‏مينفعش نقول غير شكرًا أحمد فتحي ". 
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