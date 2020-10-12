حدث ليلا.. إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا.. الصحة تسجل 129 حالة إيجابية جديدة .. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.
مرتضى منصور: أشكر لاعبي الأهلي على أدائهم النزيه أمام بيراميدز
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية للاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي على أدائهم أمام بيراميدز في مباراة الجولة رقم 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الفريق السابق.
علق الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك على أنباء تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا بعد إنضمامه لعسكر نسور قرطاج.
ذكرت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الإثنين، أن عشرات الطلاب في الجامعات الصينية قد أصيبوا بعدى فيروس "نوروفيروس".
سجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، وصول الإصابات بالفيروس إلى 37 مليون إصابة و700 ألف، إلى جانب تسجيل مليون و81 ألف حالة وفاة.
كشفت بلدية ليفربول الإنجليزية، اليوم الإثنين، عن عزم الحكومة فرض العزل العام على المدينة، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
حلت الفنانة منة فضالى ضيفة على موقع "صدى البلد" للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة 7"، وعلقت على تعرضها للخيانة في فيلم "زنزانة 7"، قائلة "تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي"، موضحة "كان ديما رد فعلى إني بمشي".
حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 ، بضرروة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم.