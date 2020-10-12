حدث ليلا.. إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا.. الصحة تسجل 129 حالة إيجابية جديدة .. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:





الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.

مرتضى منصور: أشكر لاعبي الأهلي على أدائهم النزيه أمام بيراميدز ‏

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية ‏للاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي على أدائهم أمام بيراميدز في مباراة ‏الجولة رقم 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.‏

مرتضى يهاجم ميدو وينتقد تجاهل رموز الزمالك للنادي ‏