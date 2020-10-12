جهاز التعمير: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73.. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد

صدى البلد:

جهاز تعمير سيناء: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73





الشروق

مصر ترحب بالتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان.





اليوم السابع

وزيرة التجارة: نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر.





المصري اليوم

التضامن تتحمل المصاريف الجامعية لطلاب تكافل الحاصلين على 90% فى الثانوية.

القباج : القاهرة الأولى فى الإبلاغ عن حالات معالجة الإدمان.





الأهرام

التموين : 75% نسبة اكتفائنا الذاتى من السكر وتطوير المصانع الحكومية قريبًا.





الوطن

التعليم: ساعتان أسبوعيًا لكل مادة فى مجموعة التقوية.



