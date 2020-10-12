جهاز التعمير: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73.. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامية رشا مجدي، وداليا أيمن، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
صدى البلد:
جهاز تعمير سيناء: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73
الشروق
مصر ترحب بالتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان.
اليوم السابع
وزيرة التجارة: نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر.
المصري اليوم
التضامن تتحمل المصاريف الجامعية لطلاب تكافل الحاصلين على 90% فى الثانوية.
القباج : القاهرة الأولى فى الإبلاغ عن حالات معالجة الإدمان.
الأهرام
التموين : 75% نسبة اكتفائنا الذاتى من السكر وتطوير المصانع الحكومية قريبًا.
الوطن
التعليم: ساعتان أسبوعيًا لكل مادة فى مجموعة التقوية.
مصراوي
توفيق: نتوقع نجاح زراعة قطن قصير التيلة بمصر بنسبة 90% و التقييم النهائي خلال أسبوع.
بي بي سي عربية
فيروس كورونا .. كبير علماء الحكومة الأمريكية يتهم حملة ترامب بالتضليل