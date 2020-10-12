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جهاز التعمير: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73.. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامية رشا مجدي، وداليا أيمن،  أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

صدى البلد:
جهاز تعمير سيناء: بدأنا تنمية سيناء منذ تحريرها عام 73

الشروق
مصر ترحب بالتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان.

اليوم السابع 
وزيرة التجارة: نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر.

المصري اليوم
التضامن تتحمل المصاريف الجامعية لطلاب تكافل الحاصلين على 90% فى الثانوية.
القباج : القاهرة الأولى فى الإبلاغ عن حالات معالجة الإدمان.

الأهرام
التموين : 75% نسبة اكتفائنا الذاتى من السكر وتطوير المصانع الحكومية قريبًا.

الوطن
التعليم: ساعتان أسبوعيًا لكل مادة فى مجموعة التقوية.

مصراوي
توفيق: نتوقع نجاح زراعة قطن قصير التيلة بمصر بنسبة 90% و التقييم النهائي خلال أسبوع.

بي بي سي عربية
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