أحلام تحتفل بمرور 25 سنة علي طرح أول ألبوم غنائي لها





وعلقت احلام علي الصورة قائلة :" ‫#حدث_في_مثل_هذا_اليوم‬ صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنة و يوبيل فضي أشكر الله اولًا ثم الشكر لبلادي ‫#الامارات‬🇦🇪 على دعمها لمسيرتي ومن ثم شكر لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي ولكل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي ‫#احلام‬ #مثير"





يذكر ان حرصت الفنانة أحلام على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.









وغردت الفنانة أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".









كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".









وكانت الفنانة أحلام طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد، كما تنتظر طرح أحدث ألبوماتها.

احتفلت الفنانة احلام اليوم بصدور اول البوم غنائي لها من 25 سنة و نشرت صورة لها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".