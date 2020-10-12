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برلمان

نائب: الدولة نجحت في القضاء على أزمة حرق قش الأرز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
حرق قش الأرز
حرق قش الأرز
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فريدة محمد

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، أن الدولة نجحت في القضاء على أزمة حرق قش الأرز، من خلال وضع برامج لتجميع قش الارز وإدخاله على طريق الصناعة، 

حيث إن  المزارعين أنفسهم أصبحوا يقدمون على تجميع قش الأرز وتوريده للمتعهدين بدلا من حرقه لما يعود على المزارع بربح مادي، كذلك يعود على الدولة بمنافع كثيرة أولها الحفاظ على البيئة وبالتالي الحفاظ على صحة الملايين من المصريين.

وأضاف مشهور فى بيان صحفى له أن هناك دراسات توصلت إلى أنه ببعض المعالجات يمكن أن نستفيد من قش الأرز في إنتاج علف يتكون من مخلوط قش الأرز مع مخلفات المحاصيل الزراعية، وذلك عن طريق استخدام تقنيات تكنولوجية يابانية تستطيع إنتاج علف متخمر ذي قيمة غذائية مرتفعة ومعبأ ومغلف يسهل استخدامه ويرفع من القيمة الغذائية لعلف الحيوان، كما أنه من الممكن إدخال قش الأرز في الصناعات له العديد من المجالات والاستخدامات وبالإضافة لصناعة الورق يمكننا الاستفادة من قش الأرز في صناعة أنواع معالجة من الأخشاب، وكذا يصلح القش كعلف للمواشي، وأيضا في مراحل متقدمة يمكن أن يستخرج منه الغاز حال استخدام تكنولوجية متقدمة في مراحل تصنيعه.

وأشار إلى أنه في الماضي كان الفلاح يعاني الأمرَّين من قش الأرز، فإذا حرقه تعرَّض للغرامة بموجب قانون البيئة لما يسببه الحرق من إضرار بالبيئة، وإن تركه في الأرض تعرَّض للغرامة بموجب قانون الزراعة لما يسببه تركه من تبوير للأرض الزراعية، أما الآن ومع عمل ندوات إرشادية مع الفلاحين، أصبح يعرف  أهمية الاستفادة من قش الأرز، ومخاطر حرق تلك المخلفات، وأن قش الأرز أصبح مادة خام لها قيمة وطلب يتهاتف عليه الشركات، خاصة بعد عمل نقاط لتجميع مخلفات قش الأرز بعد شرائها من الفلاح عن طريق المتعهدين بعد الحصاد، ويتم كبسه في بآلات وتجميعه في مواقع معينة مختارة من قبل مديرية الزراعة في كل محافظة وجهاز شؤون البيئة.
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