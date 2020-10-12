AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: أبو العينين يوفر 6 مكاتب بالدقي والعجوزة لخدمة المواطنين.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
Advertisements
البهى عمرو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، عقد مؤتمرا انتخابيًا مع شباب وعائلات الدقي و العجوزة، والجيزة أمس للاستماع لـ مطالب الجميع.

وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد: أن «النائب محمد أبو العينين قدم مفاجآت لأهالي الدقي، في لقاء شهده عدد هائل من الشباب»، و: «أهالي الدائرة كانوا يتمنون دائما أن يمثلهم برلماني بحجم النائب محمد أبو العينين».

وتابعت: «النائب أبو العينين سيوفر 3 مكاتب بالدقي و3 أخرى بالعجوزة لخدمة المواطنين وحل مشكلات الدائرة»، و النائب محمد أبو العينين مكاتبه ستظل مفتوحة لخدمة المواطنين.

والتف حشد جماهيري ضخم، من أهالى الجيزة والدقي والعجوزة وكبار وشباب العائلات في بين السرايات والمساحة والحيتية وداير الناحية وأولاد علام وميت عقبة وأرض اللواء لتأييد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والوقوف إلى جواره وتأييده في الانتخابات البرلمانية لعام 2020، بحضور النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: «لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020، فعندما قررت الترشح، قمت بإعداد  دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة».

وكشف خلال المؤتمر عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته، كما أعلن عن إنشاء «صالون النائب» لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدي لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: النائب محمد أبو العينين مكتبه مفتوح للجميع

صالون النائب و6 مكاتب لخدمة المواطنين ومنح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.. أبو العينين يعلن عن مفاجآت لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة

النائب محمد أبوالعينين: أولوية لأبناء شهداء الجيزة والدقى والعجوزة للاستفادة من منحة الدراسة المجانية في الأكاديمية البحرية

أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي

أبو العينين: الرئيس السيسي رفع شعار "جودة الحياة" وهو ما نعد به أهالي الجيزة والدقي والعجوزة

البرلمان يجب أن يضم نوابا من طراز أبو العينين.. أحمد شوبير يروي موقفا كان سببا لصداقتهما

ترشيحاتنا

توقف عنها فورا.. أطعمة تزيد من تضخم البروستاتا

إحساس عظيم.. أبطال مسلسل الاختيار يتحدثون عن تكريم الرئيس لهم.. فيديو

خلال جولته في المنيب.. زغاريد وهتافات تأييد لـ محمد أبو العينين وسط كبار العائلات "فيديو"

القمامة والإشغالات تطيح بنائبيّ شرق شبرا الخيمة

أحمد بلال: الأهلي لعب أمام بيراميدز بنزاهة وجيرالدو لازم يمشي

أسعار العملات الأجنبية والدولار في مصر اليوم الاثنين 12-10-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

تحدي النظرة الدونية للمرأة..يوميات شاب صعيدي مع " كلبة".. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة