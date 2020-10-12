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على الهواء .. غرفة الدواء تناشد بإنشاء وكالة طبية افريقية لمواجهة الأوبئة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
الادوية
الادوية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة صناعة الدواء بالغرفة التجارية، إن ملف الدواء احد الملفات المهمة جدا في اي دولة في العالم، وخاصة ان تفشي فيروس كورونا كشف عن ان الامن الدوائي رقم واحد في اي دولة.


ولفت رمزي، الى ان وضع الدواء في مصر مستقر ولم نواجه اي ازمة في الادوية وخاصة في فترة تفشي فيروس كورونا، وكانت كل الادوية متوافرة بكميات مناسبة لاحتياجات المواطنين.

وتابع الدكتور محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت ان توفر كل المستلزمات الطبية والادوية في فترة فيروس كورونا في وقت قياسي، مؤكدا على ان كفاءة الدواء المصري لاتقل عن الدواء المستورد نهائي، الي جانب اننا افضل دولة تضنع دواء في المنطقة.

واضاف ان الدواء المصري متقدم جدا ، فيوجد بمصر اكثر من 150 مصنعا لصناعة الدواء، واكثر من 20 الف دواء مسجل، واكثر من 14 الف دواء متداول في مصر، الي جانب ان ارخص دواء في العالم هو الدواء المصري.

واشار الى ان اسعار الدواء ليست لها علاقة بكفاءة الدواء، انما هي سياسة تسعيرية تضعها الدولة من اجل توافر الدواء للمواطن المصري البسيط، منوها ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الادوية وتصنيعها وتصديرها.

وناشد كل المسئولين بعمل وكالة طبية افريقية على غرار الوكالة الاوروبية، والاستعانة بها بكل الدول الافريقية والعربية المحبة لمصر، وهذا للعمل على تصدير الدواء، منوها ان الاصعب في تلك العملية تسجيل الدواء والذي يستغرق سنوات للانتهاء منه.
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