"الدنيا رواية هزلية".. عرض مسرحي جديد بمكتبة الإسكندرية

يُقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية العرض المسرحي "الدنيا رواية هزلية" وهو واحد من ثلاثة عروض حصلت على منحة مكتبة الإسكندرية للعروض المسرحية.





المسرحية من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وإخراج رامي نادر، وتقدم يوّمي الإثنين والثلاثاء 12، 13 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً على مسرح القاعة الكبرى، بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.





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يأتى ذلك استمرارا لمسيرة مكتبة الإسكندرية، برئاسة دكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، لدعم رسالة الفن، واستعادة التراث الفني، والحفاظ عليه.





وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 /9 /2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.