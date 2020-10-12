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حوادث

الأطواف الأمنية بالنزهة تكشف عن واقعة سرقة قبل الإبلاغ عنها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:24 م
الأطواف الأمنية بالنزهة
الأطواف الأمنية بالنزهة تكشف عن واقعة سرقة
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كتب محمد صبرى
يبذل رجال الأمن جهودا كبيرة، لتحقيق رسالتهم فى حماية المواطنين،ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة مبلغ مالى تم سرقته من أحد المواطنين وتضبط الجناة قبل الإبلاغ .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام .

وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية إشتبه فى سيارة يستقلها شخصين، بالفحص تبين أنهما (عاطلان- "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما مبلغ مالى 20 ألف جنيه "مجهول المصدر" .

بمناقشتهما إعترفا بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص حال توقفه أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم  بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه .

وبإستدعائه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة وأنه كان فى سبيله للإبلاغ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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