الأطواف الأمنية بالنزهة تكشف عن واقعة سرقة قبل الإبلاغ عنها

يبذل رجال الأمن جهودا كبيرة، لتحقيق رسالتهم فى حماية المواطنين،ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة مبلغ مالى تم سرقته من أحد المواطنين وتضبط الجناة قبل الإبلاغ .





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام .





وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية إشتبه فى سيارة يستقلها شخصين، بالفحص تبين أنهما (عاطلان- "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما مبلغ مالى 20 ألف جنيه "مجهول المصدر" .





بمناقشتهما إعترفا بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص حال توقفه أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه .





وبإستدعائه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة وأنه كان فى سبيله للإبلاغ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.