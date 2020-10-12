نائب محافظ الإسماعيلية: خفضنا قيمة التصالح في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين

قال أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، إن الدولة حريصة على تمثيل الشباب في العديد من المناصب القيادية لخلق جيل مبدع وقادر على المسؤولية.





وأضاف أحمد عصام، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحرص على تقديم كل الإمكانيات في محافظة الإسماعيلية.





نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أن الدولة تعمل على تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى بها، كما أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة للتسهيل على المواطنين. وأشارفي





نائب محافظ الإسماعيلية أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعود بفوائد عديدة على المواطنين، منوهًا بأن محافظة الإسماعيلية لا تجرى على مجرى مائي كبير وإنما منفذها المائي الوحيد قناة السويس وتابعمحافظةالإسماعيلية



