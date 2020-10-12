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نائب محافظ الإسماعيلية: خفضنا قيمة التصالح في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:10 م
نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية
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ريهام فيكتور
قال أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، إن الدولة حريصة على تمثيل الشباب في العديد من المناصب القيادية لخلق جيل مبدع وقادر على المسؤولية.

وأضاف أحمد عصام، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحرص على تقديم كل الإمكانيات في محافظة الإسماعيلية.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أن الدولة تعمل على تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى بها، كما أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة للتسهيل على المواطنين.

وتابع نائب محافظ الإسماعيلية أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعود بفوائد عديدة على المواطنين، منوهًا بأن محافظة الإسماعيلية لا تجرى على مجرى مائي كبير وإنما منفذها المائي الوحيد قناة السويس.

وأكد نائب محافظ الاسماعيلية، أن بحيرة التمساح مميزة فى المحافظة، ومكان مميز للصيادين لممارسة مهنة الصيد، موضحًا أنه بأوامر من القيادات السياسية بإنشاء سوق حضاري على غرار الأسواق العالمية.
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