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فن

The war with grand pa يطيح بـ Tenet من صدارة الـ بوكس أوفيس

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:09 م
روبرت دي نيرو
روبرت دي نيرو
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم The war with Grand pa لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس بعد مرور أيام من طرحه محققا لهذا الأسبوع إيرادات بلغت 3 ملايين دولا أمريكي. 

وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها. 

بينما احتل المركز الثاني فيلم  Tenet بإيرادات بلغت 2 مليون و100 ألف دولار أمريكي  بعد عرضه في 2, 215 صالة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باتينسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.

اما عن سبب الإيرادات الضعيفة لفيلم Tenet في السينما العالمية، رغم التوقعات بأن الفيلم كان سيصبح واحدا من أعلى الأفلام في إيرادات السينما الأمريكية.

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