افرواكت الافريقية: 264 شركة ناشئة بالقارة تعمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني

قال حسام درويش الأمين العام للمنظمة الافريقية افرواكت والأمين المساعد للتدريب والسياحة الإلكترونية، ان هناك 264 شركة ناشئة في القارة الافريقية تعمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني وتعمل على مستوى كافة الدول وتنشط في 23 دولة، ولكن دول القارة مازالت خارج اكبر 50 دولة في مؤشر التجارة الإلكترونية.





وذكر درويش خلال منتدى” التجارة الإلكترونية في أفريقيا.. الفرص والتحديات” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قيمة التجارة الإلكترونية سجلت 25.6 تريليون دولار خلال 2018 بنمو 8% عن قيمتها في 2017، بما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، حيث يستخدم حوالي 1.45 مليار شخص حول العالم الانترنت لشراء احتياجاتهم.





ونوه بأن مؤشر الاونكتاد حول التجارة الإلكترونية ” 152 دولة” والذي يرتبط بعدة عوامل منها عدد السكان فوق 15 عاما والذين يمتلكون حساب في أي مؤسسة، واستخدام الانترنت، والانترنت الآمن، يشير أن التجارة الإلكترونية تمثل 29 نقطة في 2019، بينما المتوسط العالمي 55 نقطة، ومن الدول الافريقية المتقدمة بالمؤشر موريشيوس وتونس وجنوب افريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا ومصر والجزائر.









ولفت درويش إلى أن هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية الأفريقية تتمثل في ضعف الوصول للإنترنت، وضعف البنية التحتية واللوجيستية وعدم وجود عناوين واضحة.





وأضاف انها تتضمن ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، وضعف ثقة المستهلكين في الشراء عبر الانترنت وتفضيلهم السداد النقدي عند الاستلام، وارتفاع معدلات الامية.









ويرى درويش أن هناك العديد من الطرق والاساليب والحلول المقترحة للتغلب على المعوقات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية وتتمثل في تحديث السياسات خاصة وأن 20 دولة افريقية فقط لديها قواعد دولية لحماية المستهلك عبر الانترنت.





وطالب بضروؤة توسيع دائرة انتشار الانترنت، و الارتقاء بالخدمات اللوجيستية، منوها بأهمية تمكين الدفع الالكتروني خاصة وأن 37% من النساء لديهم حساب مصرفي في مقابل 48% من الرجال.





وأشار درويش بأهمية ادارة البيانات وسهولة نقل المعلومات، وكذلك النمو التكنولوجي والشركات العاملة بهذا القطاع في القارة، والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة على استخدام التسويق الالكتروني.





كما طالب بضرورة توحيد الجهود والعمل على إنشاء موقع إلكتروني افريقي خاص بالتجارة الالكترونية تحت إدارة محترفة تعمل على تعزيز القطاع ومحو الأمية الرقمية.



