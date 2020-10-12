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برلمان

عربية البرلمان ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار ‏بين أرمينيا وأذربيجان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:25 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية
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فريدة محمد

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ‏بالتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية بين كل من أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الاتحادية.

وطالب " أباظة " فى بيان صحفى له من الطرفين إلى الالتزام به والامتناع عن خرقه تحقيقًا للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة ولوقف سلسال الدم بين الجانبين مؤكدا على أهمية قيام الجانبين بالعودة إلى طاولة المُفاوضات وصولًا إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعرب النائب أحمد فؤاد اباظة عن امله فى ان تلتزم ارمينيا وأذربيجان بما تم التوصل اليه من اجل حقن دماء الابرياء والتوصل الى حلول سلمية للنزاع بين الجانبين ، مطالبا المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن بدعم ومساندة هذا الاتفاق بين الجانبين.
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